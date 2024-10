Mitrita: "Mircea Lucescu a avut incredere in mine"

Alexandru Mitrita si colegul sau de la Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, s-au aflat in primul grup de tricolori care au ajuns sub comanda lui Mircea Lucescu pentru a pregati meciurile cu Cipru (sambata, 12 octombrie, ora 21.45, la Larnaca) si cu Lituania (marti, 15 octombrie, ora 21.45, la Kaunas), din Liga Natiunilor. Revenit printre tricolori o data cu instalarea lui Mircea Lucescu ca selectioner, Mitrita a reusit sa marcheze in meciul cu Lituania si imediat a sarit in bratele lui "Il ... citește toată știrea