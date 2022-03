Mitrita: "Sa joc la un turneu final este un vis al meu"

Nationala Romaniei va intalni Grecia, vineri, de la ora 20.15, pe stadionul Steaua, iar fostul jucator al Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, a prefatat amicalul."Ne va astepta o partida foarte grea. Nu conteaza cine va marca. Speram sa castigam. Este o mandrie pentru noi sa fim la Euro, speram sa ne calificam in viitorul apropiat. Pentru mine, cu Grecia este un meci normal. Marchez pentru echipa nationala si asta este o mandrie pentru mine. Am crescut mult in fotbalul din Grecia, m-a ... citeste toata stirea