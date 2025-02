Mogos, incantat ca nu-l mai are adversar pe Mitrita

Vasile Mogos s-a transferat de la CFR Cluj la Universitatea Craiova in iarna aceasta si ar putea debuta pentru formatia din Banie in meciul de sambata, de la ora 18.00, cu FC Botosani, in deplasare, contand pentru etapa a 28-a a campionatului.Fundasul de 32 de ani spune ca isi dorea sa schimbe echipa, dupa ce Dan Petrescu nu mai conta pe el si ca alegerea a fost destul de usoara, in primul rand datorita brand-ului care este Universitatea Craiova. Un alt motiv pentru care Mogos se declara ... citește toată știrea