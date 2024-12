Mos Craciun a venit cu ATV-ul la juniorii Stiintei

Ca in fiecare an, Universitatea Craiova si-a premiat juniorii din academie inainte de Sarbatori, iar Mos Craciun a fost personajul principal al evenimentului desfasurat pe arena "Ion Oblemenco". Daca in anii trecuti, Mos Craciun alb-albastru a descins pe stadion dintr-un balon cu aer cald sau dintr-un automobil decapotabil, de aceasta data a aparut, cu sacul de rigoare, intr-un ATV, in aplauzele celor prezenti.Nu au lipst colindele, bradul impodobit si cadourile pentru pustii din academia ... citește toată știrea