Nadal, eliminat de la US Open

Spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numarul 2, a fost eliminat in optimi la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, de americanul Frances Tiafoe, locul 26 mondial, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, dupa un meci de trei ore si 34 de minute.Este pentru prima oara in acest an cand Nadal este eliminat la un turneu de Mare Slem, dupa ce s-a impus la Australian Open si Roland Garros si s-a retras inaintea meciului cu Nick Kyrgios, din semifinale, la Wimbledon."Am jucat prost, iar el a jucat bine. ... citeste toata stirea