Napoli si-a incununat sezonul celui de-al treilea scudetto din istorie cu o dubla victorie antologica impotriva marii rivale, Juventus, si a facut uitata rapid eliminarea din sferturile Champions League. Dupa ce in tur, in ianuarie, a zdrobit-o pe Juve, pe "Diego Maradona", cu 5-1, trupa lui Spalletti a castigat cum nu se putea mai frumos in deplasare contra celei mai dispretuite echipe de catre fanii napoletani. Raspadori a marcat in prelungiri pentru un succes cu 1-0 al lui Napoli, care poate ... citeste toata stirea