Eliminata din Europa League de Barcelona, Napoli a incheiat totusi saptamana cu bine, trecand din nou pe primul loc in Serie A, dupa succesul in extremis obtinut pe "Olimpico", in derby-ul cu Lazio, scor 2-1. Insigne a deschis scorul pentru oaspeti, dar Pedro e egalat in minutul 88, iar Maurizio Sarri era in postura de a-si incurca echipa de suflet. Fabian ... citeste toata stirea