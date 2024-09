Napoli, lider in Serie A

Dupa 6 etape, Napoli este lider in Serie A, pentru prima oara din iunie 2023, atunci cand a castigat al treilea sau scudetto din istorie. Preluata in vara aceasta de Antonio Conte, formatia de sub Vezuviu a inceput campionatul groaznic, cu un 0-3 la rivala Hellas Verona, dar apoi nu a mai cunoscut gustul esecului. Duminica seara, partenopeii au invins-o pe Monza cu 2-0, pe "Diego Armando Maradona", goluri Politano (22) si Kvaratskhelia ... citește toată știrea