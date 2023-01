In sezonul in care pare desprinsa catre al treilea scudetto din istoria sa, Napoli a defilat in derby-ul cu Juventus, impunandu-se cu 5-1 pe "Diego Armando Maradona". Varful Osimhen a reusit dubla (14, 65), iar Kvaratskhelia (39), Rrahmani (55) si Elmas (72) au punctat si ei pentru formatia lui ... citeste toata stirea