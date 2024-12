Napoli pierde si Atalanta ramane lider in Serie A

Napoli a ratat sansa de a reveni pe primul loc in Serie A, dupa ce a fost invinsa de Lazio cu 1-0 pe "Diego Maradona", in etapa a 15-a, gol marcat de danezul Isaksen (79). Lazio castigase si duelul din Cupa Italiei cu Napoli, disputat cu 3 zile in urma, scor 3-1. Astfel, Atalanta, care are 12 victorii si un egal in ultimele 13 meciuri in toate competitiile, ramane pe primul loc in Italia, dupa succesul, scor 2-1, de vineri, cu AC Milan.Rezultatele din etapa a 15-a:Inter Milano - Parma 3-1 ... citește toată știrea