Nationala beizadelei Edi, surclasata in Muntenegru

Nu mai intereseaza pe nimeni ce face nationala securistilor lui Dancu, Rus, Edi si Anghel Iordanescu, dar, "for the record", Muntenegru, fara cei doi fotbalisti decenti pe care-i are, Savic si Jovetic, a surclasat nationala beizadelei Edi. Odrasla lui Tata Puiu, aterizata pe banca nationalei dupa niste scenarii de Ferentari, a bifat o rusine la Podgorica, 2-0. Daca ar fi campionatul nostru atat de slab, am fi putut vedea o centrare a lui Radunovic de la FCSB si o finalizare a lui Vukcevic, de ... citeste toata stirea