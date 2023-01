Neagoe: "Am facut un joc asa cum ne dorim"

Dupa victoria cu Hermannsstadt, scor 2-0, la primul meci al sau pe banca tehnica a Universitatii Craiova, Eugen Neagoe s-a declarat foarte multumit de prestatia echipei sale si de rezultat, evidentiind mai multi jucatori."Este al doilea joc, tot eu am pregatit echipa si la Botosani. Am intalnit o echipa buna, stiti foarte bine ce rezultate au cei de la Hermannstadt. Au pierdut greu cu FCSB, ne asteptam ca va fi un joc dificil, dar cred ca am controlat partida, chiar daca in prima repriza nu ... citeste toata stirea