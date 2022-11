Neagoe: "Avem obiectiv 3 puncte, la Craiova"

In etapa a 17-a a Superligii, Universitatea Craiova intalneste Universitatea Cluj, sambata, de la ora 21.00, pe stadionul "Ion Oblemenco". Antrenorul oaspetilor, fostul jucator al Stiintei, Eugen Neagoe, a prefatat disputa din Banie spunand ca obiectivul echipei sale este sa castige, asa cum a facut-o in etapa trecuta, cu FCSB."Ne aflam in fata unei alte partide importante, la Craiova, dupa o serie de meciuri tari, cu cele mai puternice formatii din campionat, Farul, CFR Cluj, de doua ori, si ... citeste toata stirea