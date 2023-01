Neagoe, bucuros de revenirea lui Koljic

In al doilea amical din cadrul stagiului de pregatire din Turcia, Universitatea Craiova a invins formatia Widzew Lodz, ocupanta locului 3 la jumatatea sezonului din Polonia, scor 1-0, gol marcat de Rivaldinho, in minutul 38.Eugen Neagoe se declara multumit de modul cum au raspuns jucatorii in perioada de pregatire, si la meciurile de verificare, dar mai ales de faptul ca nu au fost mari probleme cu accidentarile, subliniind revenirea pe teren a lui Elvir Koljic, dupa 4 luni si jumatate de ... citeste toata stirea