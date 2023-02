Neagoe: "Daca vom juca la fel in continuare, nu o sa avem probleme"

Dupa victoria din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-0, din partea Universitatii Craiova au avut cuvantul antrenorul Eugen Neagoe si autorul dublei, capitanul Andrei Ivan. "Geana" s-a declarat multumit de atitudinea jucatorilor, iar Ivan a dezvaluit ca faza fixa din care a deschis scorul a fost exersata chiar in ziua meciului."Am facut un joc bun, am jucat cu patru fotbalisti sub 21 de ani in primul unsprezece. Daca nu merita un jucator, nu va juca! Am inceput cu o agresivitate pe care n-am avut-o ... citeste toata stirea