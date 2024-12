Neagoe: "Mi-ar face mare placere sa castig cu Craiova"

In ultima etapa de campionat din 2024, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Gloria Buzau, sambata, de la ora 19.30. Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, spera ca va incheia anul cu un succes contra Universitatii Craiova, desi nu-i va avea la dispozitie pe portarul David Lazar si pe atacantul Alexandru Isfan, imprumutati de la Stiinta."O partida importanta pentru noi, este ultima din an. Intalnim una dintre cele mai bune echipe din campionat, cu jucatori de echipa nationala. Va fi un meci ... citește toată știrea