Neagoe, multumit dupa succesul cu rezervele lui Kecskemeti

In primul meci de verificare din cadrul stagiului de pregatire din Turcia, Universitatea Craiova a invins cu 3-1 pe Kecskemeti, care a evoluat insa cu formatia de tineret in acest meci. Echipa maghiara, ocupanta locului 2 in campionat, folosise garnitura de baza intr-un alt amical, impotriva Rapidului, cu cateva ore mai devreme, giulestenii castigand cu 3-1. La debutul lui Eugen Neagoe pe banca tehnica, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1, in fata tinerilor din academia lui Kecskemeti, ... citeste toata stirea