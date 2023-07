In al patrulea meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Bulgaria, Universitatea Craiova a fost invinsa cu 2-0 de Lokomotiv Plovdiv, locul 5 in ultima editie de campionat. Bulgarii s-au impus fara probleme pe terenul "Evima" de la Bansko si au provocat al doilea esec consecutiv echipei lui Eugen Neagoe, dupa cel suferit in fata lui Ludogorets. Atat Lokomotiv, cat si Ludogorets, au exersat un joc elaborat, cu fiecare faza pozitionala inceputa de la portar, cu trasee de joc evidente, spre ... citeste toata stirea