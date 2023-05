Pentru a termina pe podium acest sezon si a disputa barajul pentru Conference League, Universitatea Craiova trebuie sa invinga Sepsi in ultima etapa a campionatului, iar CFR Cluj sa nu castige acasa contra noii campioane, Farul. Antrenorul Universitatii Craiova, Eugen Neagoe, spera la o mana de ajutor din partea formatiei lui Gica Hagi, chiar daca aceasta nu mai are niciun obiectiv in ultimul joc, in Gruia."Ne dorim sa ajungem in cupele europene, desi nu depindem numai de noi, dar indiferent ... citeste toata stirea