Neagoe: "Vor fi schimbari, cand nu ai rezultate, trebuie sa iei masuri"

In etapa a 25-a a Superligii, Universitatea Craiova disputa derby-ul cu CFR Cluj, sambata, de la ora 20.00, pe stadionul "Ion Oblemenco". Antrenorul Stiintei, Eugen Neagoe, spera ca jucatorii sa aiba alta atitudine fata de meciurile anterioare si a anuntat schimbari in primul 11. "Geana" considera ca, in ciuda rezultatelor slabe si a jocului modest, Universitatea Craiova isi mentine sansele la titlu."Ne asteapta o partida dificila, jucam contra campioanei, dar e important cum vom arata noi, ... citeste toata stirea