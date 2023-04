Derby-ul etapei a 6-a a play-off-ului primei ligi, Universitatea Craiova - FCSB, este programat duminica, de la ora 21.00, pe arena "Ion Oblemenco". Antrenorul Stiintei, Eugen Neagoe, a prefatat astfel duelul cu rivala din Capitala:"In primul rand ne dorim sa fie un joc spectaculos si fanii sa plece acasa fericiti, sunt convins ca asa va fi. Am urca in clasament daca am bate, asta ne dorim, ma bucur ca fanii sunt alaturi de noi si baietii merita asta, au dovedit spirit, dar putem sa jucam ... citeste toata stirea