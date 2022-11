Nemtii si-au facut hara-kiri: 1-2 cu Japonia

Eliminata in grupe la Mondialul din 2018, dupa esecul survenit in prelungiri, cu Coreea de Sud, Germania a inceput turneul din Qatar cu o alta infrangere in fata unei echipe din Asia. Desi in prima repriza au dominat net, au avut posesie covarsitoare si multe ocazii, dar au marcat numai o data in poarta Japoniei, din penalty-ul obtinut de Raum si transformat de Gundogan, nemtii n-au mentinut ritmul dupa pauza. Niponii i-au adus de pe banca pe Minamino, fostul atacant al lui Liverpool, acum la ... citeste toata stirea