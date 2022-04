New European: O scrisoare deschisa adresata lui Jurgen Klopp

Scrisoarea, in intregime, usor patetica, a aparut pe site-ul The New European si desi este adresata managerului lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, nu despre fotbal este vorba. Autorul ei este fostul sef de presa al laburistilor, Alastair Campbell, pe mandatul de premier al lui Tony Blair. O mentiune: in cartea "Klopp: Fotbal in ritm de heavy-metal" (Raphael Honigstein - Ed. Publica, 2018, pentru editia in limba romana) actualul manager al lui Liverpool mentiona undeva: "Nu pot spune ca ma pricep ... citeste toata stirea