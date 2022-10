Neymar judecat pentru coruptie la Barcelona

In cursul unei anchete pentru "malversatiuni prezumate" legate de transferul sau de la FC Santos la Barcelona in 2013, Neymar -jucatorul lui PSG, a fost audiat ieri la un tribunal din Barcelona. Dupa doua ore de audieri, jucatorul care a parasit Barca in 2017, a fost autorizat sa paraseasca sala. Atacantul brazilian, component al echipei nationale, care il sustine pe actualul presedinte de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, la alegerile prezidentiale, este acuzat de coruptie in acest proces si ... citeste toata stirea