Nicolae Ghita "Bulgarul" da lovitura de start la derby-ul "U" Craiova - Rapid

La derby-ul din seara aceasta, dintre Universitatea Craiova si Rapid, lovitura de start va fi data de fostul jucator al Universitatii Craiova din anii 80, Nicolae Ghita, care astfel va deveni "ambasador onorific al Universitatii Craiova". Cel alintat "Bulgarul" este acum angajat in sectorul Piete din cadrul Primariei Dabuleni, iar in urma cu 8 ani, pe cand era ignorat inclusiv in localitatea natala, a fost subiectul unui reportaj cu prilejul numarului 8000 al cotidianului Cuvantul Libertatii. ... citește toată știrea