Nicusor Bancu, operat cu succes, la Roma

Capitanul Universitatii Craiova, Nicusor Bancu, a fost operat cu succes de ligamente incrucisate, la clinica Roma Villa Stuart, a profesorului Pier Paolo Mariani, din capitala Italiei. "Nicusor Bancu a fost operat la Roma in clinica profesorului Mariani. Interventia chirurgicala a fost una de succes si nu au fost complicatii. Il asteptam in cel mai scurt timp pe teren pe capitanul nostru" este anuntul clubului Universitatea Craiova.Sunt sanse minime ca Nicusor Bancu sa mai revina pe gazon in ... citeste toata stirea