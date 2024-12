Noroc cu carul pentru Romania la tragerea la sorti pentru Mondiale!

Romania a avut noroc teribil la tragerea la sorti a grupei pentru Mondialul din 2026, reusind sa evite toate echipele puternice, adversarii tricolorii fiind: Austria, Bosnia Hertegovina, Cipru si San Marino. Nici daca ne alegeam rivalele nu puteam avea o grupa mai accesibila!Cu Austria (locul 22 in lume) a fost ultimul meci al lui Mircea Lucescu in precedentul mandat la nationala, scor 4-0 pentru tricolori, in 1986, in preliminariile EURO 1988. Cu austriecii am jucat de 11 ori all-time, ... citește toată știrea