Norocul lui Petev s-a terminat cand era mai mare nevoie de el

Bafta incredibila a bulgarului Petev n-a tinut la nesfarsit si dupa 9 meciuri fara esec a venit infrangerea pentru Stiinta, in cel mai important meci din punct de vedere al obiectivului. Cupa era la indemana, contra unor echipe din play-out si din Liga a II-a, iar trofeul ar fi garantat disputarea a cel putin 2 tururi in cupele europene.Ca si in restul meciurilor de anul acesta, Universitatea n-a jucat mai nimic, dar de data aceasta n-au mai aparut golurile de nicaieri. Mitrita si Baiaram ... citește toată știrea