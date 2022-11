Norvegia a castigat din nou Eurohandbal

Nationala de handbal feminin a Norvegiei a castigat pentru a noua oara titlul european, dupa ce s-a impus dramatic in finala cu Danemarca, scor 27-25 (12-15). Danezele au condus timp de 50 de minute pe tabela, inclusiv la 4 goluri, dar dupa ce in poarta Norvegiei a intrat veterana Lunde, s-a intors soarta finalei, campioana europeana pastrand trofeul in continuare. Nora Mork a fost declarata MVP-ul finalei, ea marcand 8 goluri si a devenit golghetera Euro 2022, cu 50 de reusite.Medalia de ... citeste toata stirea