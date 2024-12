Norvegia, a zecea oara campioana europeana la handbal

Nationala Norvegiei a castigat al zecelea sau titlu european, dupa ce s-a impus, la Viena, in finala Eurohandbal 2024, una nordica, la fel ca acum 2 ani, impotriva Danemarcei, scor 31-23. Daca prima repriza a fost echilibrata (13-12), norvegiencele au defilat in partea secunda, chiar daca nu le mai au in lot pe Oftedal sau Mork. Pe urmele celor doua va calca si antrenorul islandez Thorir Hergeirsson, care si-a anuntat retragerea din functie dupa Europeanul din Austria, Elvetia si Ungaria, el ... citește toată știrea