Norvegia - Danemarca, finala Eurohandbal 2022

Finala nordica, Norvegia - Danemarca, la Europeanul de handbal feminin gazduit in fosta Iugoslavie, de Slovenia, Muntenegru si Macedonia de Nord. In prima semifinala, Muntenegru a dat impresia ca poate pune probleme danezelor numai in debutul celor doua reprize, altfel selectionata nordica s-a impus lejer, scor final 27-23.A doua semifinala, intre cele mai bine cotate echipe din lume, Norvegia si Franta, a semanat oarecum cu finala mondiala de anul trecut, fiindca echipa lui Krumbholz a avut ... citeste toata stirea