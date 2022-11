Norvegia, prima semifinalista la Eurohandbal 2022

Norvegia este prima semifinalista a Europeanului de handbal feminin care se desfasoara in Slovenia, Muntenegru si Macedonia de Nord. Detinatoarea trofeului a castigat toate cele cinci meciuri disputate, in cel de luni trecand de reprezentativa Sloveniei, scor 26-23 (16-15), in grupa principala I. Cele doua formatii au mers cap la cap si trupa lui Dragan Adzic a oferit impresia ca poate produce o noua surpriza, dupa ce invinsese Danemarca, in prima faza a grupelor. Golghetera acestei editii de ... citeste toata stirea