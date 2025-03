Norvegia, start furibund in preliminariile CM 2026

In cele doua deplasari cu care a inceput preliminariile pentru Mondiale, echipa nationala a Norvegiei a marcat 9 goluri, impunandu-se cu 5-0 in Moldova si cu 4-2, la Debrecen, contra Israelului. Dupa ce punctasera la Chisinau, atacantii de forta ai nordicilor, Haaland si Sorloth, au recidivat si contra Israelului.Rezultate inregistrate marti, in calificarile Cupei Mondiale 2026:Grupa I: Moldova - Estonia 2-3 (Nicolaescu 67, ... citește toată știrea