Nottingham Forrest continua parcursul-soc din Premier League

Revelatia din Premier League, Nottingham Forrest, a mai facut o victima, in deplasare, in etapa a 20-a, formatia lui Nuno Espirito Santo impunandu-se cu 3-0 pe terenul primei echipe antrenate in Anglia de antrenorul portughez (intre 2017-2021), Wolverhampton. Pe Molineux, golurile au fost marcate de Gibbs-White (7), Wood (44) si Awoinyi (90+4).In clasament, Nottingham Forrest este pe locul 3, cu 40 de puncte, la egalitate de cu Arsenal, aflata pe locul ... citește toată știrea