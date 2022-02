Novak Djokovic primit de presedintele Serbiei

Dupa expulzarea sa de la Open Australia, Novak Djokovic a ramas extrem de discret. Prima sa aparitie publica a avut loc in aceasta dimineata, cand a fost primit de presedintele Serbiei, Alexandar Vucic, in persoana. In prezenta fotoreporterilor si jurnalistilor, "Nole" a tinut o scurta conferinta de presa, fara multe referiri la foiletonul judiciar care a fascinat planeta. Acasa, la Belgrad, numarul unu mondial a exprimat intreaga gratitudine poporului sarb care l-a sustinut zi de zi. A mai ... citeste toata stirea