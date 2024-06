Novak Djokovic s-a retras de la Roland Garros

Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial si detinatorul titlului la Roland Garros, s-a retras de a actuala editie a turneului parizian, inainte de sferturi, din cauza unei accidentari suferite in optimi, in duelul cu argentinianul Francisco Cerundolo. Pe acesta, Djokovic l-a invins in 5 seturi, revenind de la 1-2 la seturi si 2-4 in setul 4, iar acest succes i-a adus recordul de victorii all-time in turneele de Mare Slem.In sferturi, ... citește toată știrea