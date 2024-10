O noua finala braziliana in Copa Libertadores

Formatiile braziliene Botafogo si Atletico Mineiro vor disputa finala Copei Libertadores anul acesta, pe 30 noiembrie, pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Este pentru a patra oara in ultimii cinci ani cand in ultimul act al competitiei care reuneste cele mai bune echipe din America de Sud se dueleaza doua formatii din Brazilia.Botafogo s-a calificat in premiera in finala, dupa ce s-a impus cu 6-3 la general in semifinala cu uruguayenii de la Penarol Montevideo. Dupa 5-0 in tur la Rio de ... citește toată știrea