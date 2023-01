O victorie si o achizitie pentru echipa masculina de volei a Craiovei

Inceput de an ideal pentru echipa masculina de volei SCMU Craiova, care a castigat primul meci oficial si a primit intariri. Voleibalistii lui Dan Pascu au castigat, sambata seara, duelul de la Constanta, cu CSM, scor 3-0 (25-22, 25-20, 25-23), in etapa a 12-a din Divizia A1.Au jucat pentru echipa din Banie: Lica, Dos Santos, Calin, Kovacevic, Lupu, Viiber, Pereira, Pantic, Hukicevic, Diaconescu - libero. In urma acestui succes, SCMU Craiova a adunat 27 de puncte si se ... citeste toata stirea