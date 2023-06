Arabia Saudita se doreste un actor in afacerile din fotbalul mondial, in pofida criticilor vizand violarea drepturilor omului. Dupa ademenirea lui Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, sauditii pregatesc o candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial din 2030 sau 2034. Debarcarea jucatorilor cu valoare consacrata in regiunea Golfului este mai veche. In 1978, brazilianul Rivelino a fost primul star din fotbalul mondial sedus de petrodolarii ... citeste toata stirea