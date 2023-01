Olandezl Alfred Schreuder, in post din vara trecuta, dupa remiza (1-1) cu Volendam, locul 16 in clasament, in etapa a 18-a din Eredivisie, a fost demis, a anuntat Edwin Van Der Sar, presedintele clubului. Ajax, locul 5 in clasament n-a mai castigat in campionat de la 22 ... citeste toata stirea