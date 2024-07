Olanda - Anglia, a doua semifinala la Euro 2024

Favoritele, Anglia si Olanda, s-au impus in ziua a doua a sferturilor de la Euro 2024, desi ambele au fost conduse, si vor disputa a doua semifinala de la turneul final, prima fiind Franta - Spania.La Dusseldorf, Anglia a trecut peste blestemul eliminarilor la lovituri de departajare si s-a impus contra Elvetiei, scor 5-3, dupa ce la finalul a 120 de minute scorul a fost egal, 1-1. Elvetienii au deschis scorul in minutul 75, prin Embolo, dar Saka a egalat peste 5 minute. Shaqiri a trimis in ... citește toată știrea