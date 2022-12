Olanda - Argentina, primul sfert de finala de la Mondial

Olanda si Argentina sunt primele doua echipe calificate in sferturile de finala ale Mondialului din Qatar, faza in care se vor si intalni. Jucand pe contraatac, Olanda a trecut cu 3-1 de nationala Statelor Unite, in primul meci al optimilor. Depay (10) si Daley Blind (45+1) au marcat pana la pauza, din faze similare, primind pase de la Dumfries, cel care a stabilit scorul final (81), dupa ce Haji Wright redusese din diferenta in minutul 76.Olanda: Noppert - Timber, Van Dijk, Ake (de Ligt ... citeste toata stirea