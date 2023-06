Prima semifinala din Liga Natiunilor, editia 2022/23, se disputa azi,, de la ora 21:45, intre echipele Olandei si Croatiei, pe arena De Kuip, a campioanei Olandei, Feyenoord.Cele doua echipe se vor intalni doar pentru a treia oara in istorie, pana acum victoriile fiind impartite: in 1998, Croatia - Olanda 2-1, la Cupa Mondiala si pe 6 februarie 2008, Croatia - Olanda 0-3, intr-un amical."Olanda nu castiga des trofee, ne-ar placea sa profitam de aceasta ocazie", a declarat selectionerul Ronald ... citeste toata stirea