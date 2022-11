Olanda si Senegal s-au calificat in optimile Mondialului

Olanda si Senegal sunt echipele calificate din grupa A in optimile Mondialului din Qatar. Pentru batavi, prezenta in faza urmatoare era aproape certa si au confirmat-o printr-un succes lejer, scor 2-0, contra gazdelor, Qatar. Golurile olandezilor au fost inscrise de Cody Gakpo (min. 26) si Frenkie de Jong (min. 49). Mijlocasul lui PSV a ajuns la 3 goluri in turneu, la egalitate cu Mbappe si Enner Valencia, in topul golgheterilor.Meciul serii a fost cel dintre Senegal si Ecuador, ... citeste toata stirea