Oltenii si-au descret(u)it fruntile la finis, cu Botosaniul

Chiar daca ar fi renuntat la aceste doua victorii cu 1-0 de la Severin in favoarea unei calificari in grupele Conference League, Universitatea Craiova se poate consola ca macar nu a cedat puncte in campionat, in aceasta perioada incarcata. Tinand cont de psihicul afectat dupa eliminarea dramatica din Israel, de faptul ca Radoi a schimbat mai mult de jumatate din formula de baza, de exilul la Severin si de strategia ultradefensiva al Botosaniului, echipa care nu pierduse in acest sezon, partida ... citeste toata stirea