Olympiacos Pireu - Fiorentina, finala Conference League

Olympiacos Pireu si Fiorentina vor juca finala Conference League de anul acesta. Daca italienii au obtinut miercuri calificarea, grecii au trecut joi cu 2-0 pe teren propriu, in returul din semifinale cu Aston Villa si s-au calificat cu scorul general de 6-2. Ambele goluri de pe Karaiskakis au fost marcate de El Kaabi, marocanul care a inscris un hat-trick si in meciul tur, si a ajuns la 13 goluri in cupele europene in acest sezon.Cu un an inaintea centenarului clubului, Olympiacos Pireu, ... citește toată știrea