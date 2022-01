Open Australia: Bucuria fara margini a frantuzoaice Alize Cornet

Numarul 61 mondial, Alize Cornet, s-a impus, dupa doua ore si 35 de minute, in fata Simonei Halep (6-4, 3-6, 6-4) in optimile de finala ale Open Australia si pentru prima data, la 32 de ani, accede in sferturile de finala ale unui turneu major. Presa franceza de astazi exulta pentru succesul ei, in fata fostei numarul unu mondial (a 3-a oara in 4 intalniri). Pe o caldura de 35 de grade Celsius pe Rod Laver Arena, Alize Cornet a gestionat mai bine setul ... citeste toata stirea