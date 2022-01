Open Australia: Djokovic pleaca acasa

Dupa anularea vizei de guvernul australian "din interes public", lui Novak Djokovic i-a fost respins in aceasta dimineata apelul de Curtea federala. Decizia luata de 3 judecatori -in unanimitate- este irevocabila. Novak Djokovic va fi expulzat din Australia si nu-si va putea apara titlul la Melbourne. Plasat deja in Park Hotel din Melbourne, unde 36 de refugiati se afla izolati de mai multa vreme, numarul unu mondial nu mai are nici o cale de atac pentru blocarea expulzarii definitive. ... citeste toata stirea