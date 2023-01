Open Australia: Elena Rybakina in semifinala

Elena Rybakina s-a impus lejer astazi in sferturile de finala ale Open Australia, dupa numai 1 ora si 19 minute, in fata letonei Jelena Ostapenko (6-2, 6-4) calificandu-se pentru semifinale. Este a doua mare calificare la un turneu major dupa ultimul Wimbledon. Rybakina care n-a pierdut nici un set la acest turneu si a servit 35 de asi (11 in partida de astazi), din iulie anul trecut a castigat 12 din cele 13 partide disputate, singura infrangere datand de la US Open 2022, ... citeste toata stirea