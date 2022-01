Open Australia: Novak Djokovic - prima victorie

Justitia australiana, prin judecatorii Anthony Kelly a anulat in aceasta dimineata decizia care bloca intrarea jucatorului de tenis pe teritoriul australian, pentru a participa la Open Australia. Dezbaterile au fost aprinse si transmise in direct. Guvernul poate in continuare contesta decizia. Imediat autoritatile australiene au permis sportivului sa paraseasca hotelul pentru imigranti, in care a fost retinut de joi de politia de frontiera. In fata instantei Tribunalului din Melbourne, avocatii ... citeste toata stirea